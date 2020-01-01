Алексей Дёмкин: «Полноценное шестиполосное движение на улице Героев Хасана откроется в сентябре» Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С инспекционным выездом реконструкцию ул. Героев Хасана посетил глава Перми Алексей Дёмкин. Сейчас идёт последний этап реконструкции — укладка дорожного полотна. Завершить масштабную стройку планируется уже осенью, отмечают в администрации Перми.

Также в выезде приняли участие представители подрядной организации, специалисты департамента дорог и благоустройства администрации Перми.

И. о. заместителя главы администрации города Сергей Красильников доложил Алексею Дёмкину о ходе выполнения работ на объекте. Сейчас здесь завершены сложные и самые трудоёмкие работы, связанные с переустройством инженерных коммуникаций, началось устройство дорожного полотна на участке от ул. Хлебозаводской до Бродовского тракта. Подрядчик уже подготовил котлован на участке от ул. Хлебозаводской до ТЦ «Шоколад», в ближайшее время здесь начнётся устройство слоёв дорожной одежды. В связи с этим на участке ограничено движение транспорта до двух полос — по одной в каждом направлении. Одновременно выполняется устройство ливневой канализации.

Администрация Перми

Подрядчик отчитался, что завершить работы по устройству дорожной одежды и открыть движение транспорта на всём протяжении реконструируемого участка планируется уже в сентябре. После этого осенью останется завершить благоустройство. Глава Перми Алексей Дёмкин поручил открыть движение в сентябре, чтобы пермяки смогли наконец оценить новый въезд в город в полном объёме.

— Реконструкция ул. Героев Хасана — крупнейшая дорожная стройка последних лет. Я понимаю, насколько устали уже автомобилисты от пробок. Но уже к осени жители смогут в полной мере оценить результат огромной работы последних лет по обновлению важнейшего въезда в город. Самый сложный и трудоёмкий этап, связанный с переустройством сетей, позади. Практически весь прошлый год ушёл на это — обновлены все инженерные коммуникации, которые имеют магистральное значение. За лето подрядчик уложит слои дорожной одежды на последнем участке, и в сентябре будем запускать движение по шести полосам. Таким образом, на ул. Героев Хасана будет ликвидировано «бутылочное горлышко», которое не справлялось с потоком машин, и город получит полноценную широкую магистраль, — отметил Алексей Дёмкин.

Напомним, что реконструкция ул. Героев Хасана на участке от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева стартовала летом 2019 года. Это завершающий этап глобального обновления важнейшей городской магистрали. Финансирование работ обеспечивается за счёт средств краевого дорожного фонда (75%) и бюджета города Перми (25%).

В прошлом году был выполнен максимальный объём работ на участке от Бродовского тракта до ул. Василия Васильева. Сейчас там осталось выполнить устройство тротуаров в итоговом варианте, верхние слои проезжей части, благоустройство и работы, связанные с организацией дорожного движения, — это установка технических средств регулирования движения и ограждений.

Администрация Перми

В этом году подрядчик выполнит устройство наружного освещения, установку светофорных объектов, будет проложена кабельная канализация для системы АСУДД, произведено оборудование железнодорожных переездов, а также выполнены работы по озеленению и благоустройству.

Напомним, проектом предусмотрено устройство шести полос движения, по три в каждую сторону, с разделительной полосой между ними. Вдоль улицы будут устроены тротуары с двух сторон и велодорожка.

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