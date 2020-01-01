В Прикамье сокращается количество сельскохозяйственной техники Нагрузка пашни на трактор в прошлом году практически не изменилась Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Пермьстата, в прошлом году сократилось количество техники в сельскохозяйственных организациях Прикамья. Как отмечают в ведомстве, снижение технического потенциала сельхозорганизаций Пермского края происходило и в предыдущие годы.

Показатели списания техники превышают приобретения. Если в 2020 году была списана 331 единица, то приобретено только 285. Кроме того, сельхозорганизации не торопились модернизировать тракторы, плуги, сеялки и культиваторы. Коэффициент обновления превысил коэффициент ликвидации только по зерноуборочным комбайнам.

При этом нагрузка пашни на один трактор в прошлом году по сравнению с предыдущим практически не изменилась: 183 га в 2020 году против 187 га в 2019 году. В течение двух лет в расчёте на 1000 га пашни приходилось пять тракторов.

Количество энергетических мощностей в сельскохозяйственных организациях края увеличилось за последний год с 1107,9 тыс. до 1117,8 тыс. лошадиных сил.

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