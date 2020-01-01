Стипендиатами фонда «Новые имена» стали сразу 12 юных талантов Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

Впервые в истории конкурса Пермской филармонии и благотворительного фонда «Новые имена» стипендиатами стали сразу 12 юных талантов Прикамья

Таким образом, по итогам основного (второго) тура Прикамье занимает 3-е место по количеству стипендиатов после Москвы и Московской области.

— Пермь в очередной раз подтвердила свой класс, и такое количество стипендий — яркое тому подтверждение, потому что такого нет ни в одном регионе! У нас снова рекорд! Потому что стипендия — это такая высочайшая планка по мастерству. Я считаю, что Пермь опять вне конкуренции! — не смог сдержать эмоций народный артист России Денис Мацуев, который с 2008 года является президентом фонда.

В 2021 году благотворительный фонд «Новые имена» имени Иветты Вороновой и Пермская краевая филармония провели конкурсный отбор юных талантов города Перми и Пермского края в 11-й раз. И география участников расширяется год от года.

К прослушиваниям и просмотрам допускались учащиеся детских музыкальных, художественных школ, школ искусств и средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 6 до 18 лет включительно.

Конкурсный отбор проводился в двух номинациях:

«Музыканты» — в форме прослушиваний по специальностям: фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, кларнет, гобой, фагот, саксофон, труба, домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон;

«Художники» — в форме просмотра учебных (выполняемых на местах) и творческих (подготовленных заранее) произведений.

В экспертную комиссию благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой вошли:

— Марченко Мирослава Алексеевна — заслуженный учитель РФ, преподаватель высшей категории ФГБПОУ «Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского»;

— Ивушейкова Ольга Юрьевна — доцент ФГБОУ ВО «Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского»;

— Сивчук Николай Владимирович — лауреат международных конкурсов, обладатель Кубка мира по баяну;

— Олейников Сергей Николаевич — член Союза художников России, заслуженный художник России, заведующий кафедрой пластической анатомии МАХУ (бывшее «Памяти 1905 года»);

— Тимошенко Олеся Викторовна — член экспертной комиссии фонда, директор творческих школ.

Всего в конкурсе приняли участие 147 человек (65 художников и 82 музыканта) из Перми, Чайковского, Краснокамска, Лобаново, Чусового, ЗАТО «Звёздный», Осы, Барды, Юрлы, Гамово, Соликамска, Березников, Берёзовки. Во второй (основной) тур прошли 33 юных таланта (10 художников и 23 музыканта).

Стипендиатами 2021 года стали 12 молодых дарований из Перми, Чайковского, Осы: восемь человек были отобраны на конкурсном отборе в Перми (один художник и семь музыкантов), четыре человека (один художник и три музыканта) подтвердили свою стипендию на I Всероссийском конкурсе стипендиатов фонда «Новые имена».

В категории «Фортепиано» стипендии получат Букур Лидия, МАУ ДО «Детская музыкальная школа №3 «Доминанта» (Пермь) и Трапезников Кирилл, МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» (Пермь).

В номинации «Духовые инструменты» стипендиатами признаны Пеяс Ярослав, флейта, МАУ ДО «Детская музыкальная школа №4 «Кварта» (Пермь), Макарова Виктория, флейта, Центральная детская школа искусств Пермского государственного института культуры (Пермь) и Яманаева Олеся, флейта, МАУ ДО «Детская школа искусств №9» (Пермь).

В категории «Народные инструменты» стипендиатами стали пять человек: Якубовский Всеволод, баян, Центральная детская школа искусств Пермского государственного института культуры (Пермь), Кобелев Роман, баян, МБУ ДО «Детская школа искусств» (Оса), Чернышев Максим, баян, МАУ ДО «Детская музыкальная школа №4 «Кварта» (Пермь), был рекомендован по итогам мастер-классов, которые проводили преподаватели экспертной комиссии фонда, Ромашев Ярослав, гитара, Отделение дополнительного образования Пермского музыкального колледжа (Пермь), Дозморов Иван, баян, МАУ ДО «Детская музыкальная школа №4 «Кварта» (Пермь).

Лучшими художниками признаны Евсеева Ксения, ГБПОУ «Художественное училище (техникум)» (Пермь) и Узерина Майя, МБУ ДО «Чайковская детская школа искусств №1» (Чайковский).

Гала-концерт стипендиатов фонда «Новые имена» (6+) состоится в октябре в рамках XI фестиваля Дениса Мацуева.

По сообщению пресс-службы филармонии

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