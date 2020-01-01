Строительство первой очереди дома на ул. Ушакова, 15 завершено точно в срок Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ПЗСП»

11 мая начнётся передача ключей счастливым новосёлам первой очереди дома от группы компаний ПЗСП на ул. Адмирала Ушакова, 15. Об этом сообщает пресс-служба ПЗСП.

В Кировском районе завершено строительство первой очереди дома на ул. Ушакова, 15, построенного по городской программе развития застроенных территорий. Реновация кварталов №3150, №3151 началась в 2015 году: тогда из ветхого жилья в благоустроенные квартиры были переселены 23 семьи. Сегодня на месте семи аварийных деревянных бараков возведён современный жилой комплекс.

Дом на ул. Ушакова, 15 расположен в развитом микрорайоне: возле дома удобная транспортная развязка, поблизости находятся детские сады, школа, досуговые и торговые центры. Квартиры в новостройке традиционно сдаются с полной отделкой по принципу «заезжай и живи».

Как рассказали в группе компаний ПЗСП, несмотря на пандемию, сроки сдачи дома, завершающего такой важный и глобальный проект, не сдвинулись.

Генеральный директор ПЗСП Евгений Дёмкин отмечает: «Мы всегда сдаём объекты точно в срок. Наши строительные мощности более чем на 80% обеспечены собственными ресурсами — мы производим стройматериалы, окна, двери на своём же заводе и минимально зависим от сторонних подрядчиков. Это позволяет нам соблюдать все взятые на себя обязательства перед будущими жильцами».

Строительство второго пускового комплекса Ушакова, 15 уже также вышло на финишную прямую. Вторая очередь будет сдана уже в четвёртом квартале и станет отличным подарком новосёлам к Новому году. Сегодня в продаже остаётся ещё несколько просторных квартир в этом доме.

Для приёмки квартиры с 11 мая по 11 июня новосёлам предварительно необходимо записаться по тел. 8 (800) 300-79-77 или на сайте pzsp.ru.

Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Спецстрой Адмирала Ушакова, 15».

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.