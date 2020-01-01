PAN City Group — 29 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

PAN City Group

21 апреля девелопер PAN City Group отмечает свой 29-й день рождения, приближаясь к юбилейной цифре со значительным багажом опыта реализованных проектов, знаний и компетенций — надёжным фундаментом для дальнейшего развития. День рождения — это хороший повод подвести итоги своей работы, особенно когда она приносит пользу и радость другим людям.

За 29 лет работы компанией PAN City Group:

PAN City Group

PAN City Group

совершено свыше 6000 сделок на рынке недвижимости;

реализовано свыше 400 тыс. кв. м жилой, загородной и коммерческой недвижимости;

в управлении компании находится более 300 тыс. кв. м коммерческой недвижимости;

введено в эксплуатацию порядка 90 тыс. кв. м жилья.

PAN City Group

Потребность клиента — главный элемент любого бизнеса, в том числе и строительного. PANCityGroup создаёт уникальные проекты, учитывающие современные тенденции и пожелания покупателей. В портфеле проектов, реализованных PAN City Group, множество ярких и узнаваемых жилых комплексов Перми, определяющих современный облик города: ЖК «Петропавловский», ЖК «Альпийская горка», ЖК «Аврора», два дома ЖК «Салют»1, ЖК «Атмосфера», ЖК «Маяк».

Новый амбициозный проект девелопера — жилой квартал SMART City2. Это принципиально новая среда, в рамках которой девелопер создаёт особую зону деловой активности, которая объединит бизнес, проживание и досуг.

В рамках реновации промышленной территории PAN City Group продолжает работу над развитием бизнес-парка «Морион», в том числе нового пространства технопарка в сфере высоких технологий Morion Digital.

PAN City Group — это слаженный коллектив: команда настоящих профессионалов, вкладывающих душу в каждый проект, достигающих высоких результатов и находящих самые смелые решения.

PAN City Group — это клиенты, дарящие нам бесценные эмоции в моменты самых важных событий в жизни — образования новых семей, расширения в связи с пополнением или просто улучшения жилищных условий! Мы искренне признательны нашим клиентам за их многолетнее доверие, которое вдохновляет нас и даёт мощный стимул совершенствоваться.

Менять жизнь людей к лучшему, уделять внимание деталям, создавать пространство для вашего счастливого будущего — вот принципы, которым следует в своей ежедневной работе компания. Впереди у PAN City Group множество планов, современные идеи и новые горизонты! А лучшая оценка деятельности — это приверженность клиентов и партнёров, которые доверяют PAN City Group уже на протяжении 29 лет!

1PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «Сити Проект» и ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

2ЖК «Салют» — строящийся многоквартирный дом по адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское сельское поселение, д. Кондратово, ул. Камская, 2/4. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://salutdom.ru/. Объект реализуется в соответствии с 214 ФЗ.

3ЖК SMART City — строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская, 52а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ и сайте застройщика https://morion-smartcity.ru/. Объект реализуется в соответствии с 214 ФЗ.

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