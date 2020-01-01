Число самозанятых из Пермского края на AliExpress выросло в 2,5 раза В апреле их количество достигло пятидесяти Поделиться Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Пермский край вошел в топ-20 российских регионов по активности самозанятых продавцов на платформе AliExpress, сообщили в компании. В начале 2021 года на площадке было зарегистрировано 20 продавцов из Прикамья, имеющих статус самозанятых граждан, а в апреле их количество увеличилось до 50.

В целом по стране с начала года количество российских продавцов маркетплейса в статусе самозанятых выросло в три раза. Сейчас на платформе их около трёх тысяч.

Ассортимент товаров в магазинах самозанятых продавцов превышает 40 тыс. позиций. Самый большой оборот приносят товары для дома и сада, спорта, ремонта, аксессуары, товары для офиса и школы, украшения.

При этом чаще всего самозанятые открывают магазины с товарами для дома и сада (20%), автотоварами (10%), продукцией для красоты и здоровья (9%), спорттоварами (8%).

В отличие от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, перед самозанятыми стоит ряд ограничений по работе на платформе AliExpress: в частности, им разрешается продавать только продукцию собственного производства, не подлежащую маркировке и не подакцизную.

Больше всего на платформе самозанятых из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, Краснодарского края и Ростовской области.

Напомним, AliExpress Россия работает с самозанятыми продавцами с августа 2020 года. До этого времени открыть магазин на платформе могли только ИП и юрлица.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.