Гендиректор санатория «Демидково» Кирилл Толстой примет участие в праймериз Свою кандидатуру он выдвигает на выборы в Заксобрание края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Участником предварительного голосования «Единой России» стал Кирилл Толстой, сообщает телеграм-канал реготделения партии.

Генеральный директор ООО «Санаторий «Демидково» выдвинул кандидатуру по единому краевому избирательному округу — региональная группа «Добрянская №26» по выборам в Законодательное собрание Пермского края.

Напомним, праймериз «Единой России» пройдёт с 24 по 30 мая на портале госуслуг, выдвижение кандидатов возможно до 29 апреля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.