В Пермском крае пройдёт тестирование системы электронного голосования Для участия необходимо иметь подтверждённую запись на портале «Госуслуги» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 21 апреля по 14 мая Пермский край примет участие в тестировании дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Оно пройдёт в рамках общероссийской тренировки.

«ДЭГ, или голосование через интернет, — это новый способ участия в выборах, который позволяет избирателю проголосовать на выборах из любого места со своего компьютера или мобильного устройства с доступом в интернет, — сообщает пресс-служба крайизбиркома. — Оно ориентировано на обеспечение тайны голосования избирателей и установление достоверных результатов выборов».

Принять участие в тестировании ДЭГ может любой совершеннолетний житель с подтверждённой учётной записью на портале «Госуслуги».

Для этого в период с 21 апреля по 7 мая 2021 года надо подать заявку на портале «Госуслуги». В личном кабинете будет доступен специальный информационный баннер, нажатие на который создаст заявление на участие в тестировании. Если заявка подана успешно, то на телефон придёт сообщение, а также заявка отобразится в ленте сообщений на портале.

Само голосование состоится с 12 по 14 мая на портале vybory.gov.ru. Авторизоваться здесь можно через учётную запись на портале «Госуслуги» и получение СМС-кода для подтверждения. После этого будут доступны для заполнения избирательные бюллетени в электронной форме.

«В этот период будут полностью воспроизведены все этапы голосования: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов, — поясняют в избиркоме. — Участие в тестировании дистанционного голосования через интернет — это быстро, удобно и актуально. Уже сегодня жители Пермского края смогут соприкоснуться с будущим избирательной системы, расширяющим возможности избирателей».

По всем вопросам можно обращаться на горячую линию по бесплатному многоканальному телефону 8-800-100-70-10.

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