В Перми запускают сезонные маршруты общественного транспорта Они начнут курсировать с 25 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

С 25 апреля и до конца октября в Перми начинают работать сезонные маршруты общественного транспорта, сообщили в мэрии

В ближайшее воскресенье на линию выйдет автобус маршрута №46 «Театр-Театр» — «Северное кладбище», а часть рейсов маршрута №65 «Берёзовая роща» — «Садовая» продлевается до кооператива «Сосновый бор».

Также в планах департамента транспорта — увеличить с 1 июня на время дачного сезона количество автобусов на маршруте №39 «Микрорайон Оборино» — «Ласьвинские хутора».





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