Пермские «зуммеры» предпочитают вакансии без опыта работы Среди предпочитаемых вакансий – продавцы и официанты Поделиться Поделиться Твитнуть

Источник фото: Яндекс. Дзен

По данным сервиса Зарплата.ру, около 20% от всех размещенных на данный момент на сайте резюме приходится на россиян, родившихся после 1995 года. При этом преобладает доля резюме девушек: 55% против 45% резюме молодых людей.

На любую должность согласны 5% соискателей, тогда как 65% ищут работу с полной занятостью, а ещё для 25% пользователей этот показатель неважен.

Также, отмечают аналитики, высшего образования не имеют 35%, ещё больше – 65% «зуммеров» – предпочитают вакансии без опыта работы. В Пермском крае при этом наиболее популярными предпочитаемыми вакансиями являются должности продавца и официанта. На них приходятся 8% и 7% соответственно.

Большое количество человек в этой возрастной категории желают работать бариста, хостес, кальянщиком, моделью и блогером. А вот рабочие специальности ищут всего 3% «зуммеров» России.

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