Пермские нефтяники представили новую функцию приложения «Мобильный обходчик» Поделиться Поделиться Твитнуть

Мобильное приложение, разработанное специалистами «ЛУКОЙЛа» совместно с научно-образовательным центром «Рациональное недропользование», позволит контролировать физиологическое состояние работников на производстве при помощи смарт-браслета. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Смарт-браслет в режиме реального времени фиксирует жизненные показатели оператора-обходчика и передаёт эту информацию по защищённой сети. Оператор-обходчик следит за нефтепромысловым оборудованием, снимает показания контрольно-измерительных приборов — это работа выполняется на производственных объектах часто в отдалённых территориях. Поэтому важно иметь механизм оперативного информирования, чтобы при необходимости вовремя оказать медицинскую помощь. Такое приложение позволит решать не только производственные задачи, но и использоваться в области охраны труда и здоровья.

«Сегодня в «ЛУКОЙЛе» трудятся 4,4 тыс. человек, охране труда и безопасности работников на предприятии всегда уделялось особое внимание. Новая функция приложения «Мобильный обходчик» позволяет увидеть физиологические риски — повышенное давление, учащенный ритм сердца, потерю сознания или падение… Информация об экстренной ситуации поступает руководителю незамедлительно, даже если человек находится на значительном расстоянии. Ценно, что появляется люфт во времени для оказания медицинской помощи», — подчеркнул генеральный директор «ЛУКОЙЛа-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

Система «Мобильное приложение обходчика» автоматизирует технологические процессы, выполняемые операторами добычи нефти и газа. В промышленную эксплуатацию продукт был внедрён в 2019 году, он изменил подходы к сбору информации. Благодаря накопленной статистике проведён анализ и найден потенциал для последующей оптимизации производственного процесса. С момента разработки информационной системы выпущено 24 обновления, реализовано более 500 изменений. Журналы обходов, куда раньше операторы вручную записывали параметры работы оборудования, заменены в девяти цехах добычи нефти и газа. Планируется, что к концу 2021 года все 12 цехов предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» будут использовать приложение «Мобильный обходчик».

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