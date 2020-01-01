Завершается регистрация участников конкурса «Лидеры России» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В понедельник, 26 апреля, 23:59 по московскому времени на сайте ЛидерыРоссии.рф завершится регистрация участников четвёртого конкурса управленцев «Лидеры России». Напомним, что конкурс является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей», отмечает сайт губернатора и правительства Пермского края.

В рамках заявочной кампании будущим конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и загрузить видеоинтервью в личный кабинет.

Заявочная кампания началась 31 марта. В этом сезоне проект пополнили новые треки. Стартовали новые треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии». В апреле к существующим трекам добавлись «Студенты» (для тех, у кого еще нет управленческого опыта) и «Международный» (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России).

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Мы должны жить и работать под знаком лидерства, поэтому очень рад, что наши земляки ежегодно представляют регион на конкурсе «Лидеры России». Среди тех, кто добивается высоких результатов — призеры и победители нашего краевого конкурса «Молодежный резерв Прикамья». Это говорит о том, что мы идем в правильном направлении — будем и дальше развивать наш региональный конкурс, чтобы выявлять молодых и талантливых управленцев.



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