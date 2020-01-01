Приём заявок на премию в сфере культуры и искусства завершается через 10 дней
В этом году заявиться можно по девяти номинациям
Министерство культуры Прикамья напоминает, что до конца апреля есть время подать заявление на получение главной профессиональной награды Пермского края за достижения в премия сфере культуры и искусства.
На премию могут быть заявлены различные работы и произведения творческих коллективов, художников, музыкантов, писателей и журналистов. Всего представлено девять номинаций, вид которой участники определяют для себя самостоятельно. Также выдвинуть кандидатов имеют право творческие и общественные организации, органы местного самоуправления, трудовые коллективы и общественные организации численностью не менее трёх человек.
Выдвинутые на соискание премии работы будут оценивать эксперты с области культуры и искусства. Имена победителей объявят в сентябре 2021 года.
Список номинаций, условия выдвижения и форма подачи заявок размещены и сайте регионального минкульта.
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