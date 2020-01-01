Приём заявок на премию в сфере культуры и искусства завершается через 10 дней В этом году заявиться можно по девяти номинациям Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство культуры Прикамья напоминает, что до конца апреля есть время подать заявление на получение главной профессиональной награды Пермского края за достижения в премия сфере культуры и искусства.

На премию могут быть заявлены различные работы и произведения творческих коллективов, художников, музыкантов, писателей и журналистов. Всего представлено девять номинаций, вид которой участники определяют для себя самостоятельно. Также выдвинуть кандидатов имеют право творческие и общественные организации, органы местного самоуправления, трудовые коллективы и общественные организации численностью не менее трёх человек.

Выдвинутые на соискание премии работы будут оценивать эксперты с области культуры и искусства. Имена победителей объявят в сентябре 2021 года.

Список номинаций, условия выдвижения и форма подачи заявок размещены и сайте регионального минкульта.

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