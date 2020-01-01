Прикамье стало пилотным регионом по разработке региональных стратегических планов цифровизации Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Пермский край вместе с пятью другими регионами вошёл в пилотный проект по разработке региональных стратегических планов цифровизации. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Об участии Прикамья в пилоте рассказал в рамках стратсессии «Стратегия цифровой трансформации Пермского края — 2030» глава региона Дмитрий Махонин. За несколько месяцев субъекты-участники программы станут экспертами в вопросах цифровизации, создадут шаблоны, по которым смогут развиваться и другие территории.

Димитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Прикамье не случайно было выбрано пилотной площадкой для проекта. Этому способствовали и наш образовательный потенциал в секторе IT, и развитый бизнес в сфере высоких технологий. Базой для отрасли, конечно, являются наши технопарки, крупные телекоммуникационные холдинги, IT-компании. Мы ценим наше сотрудничество и рассчитываем на то, что не только вместе разработаем Стратегию цифровой трансформации, но и сообща будем её реализовывать.

Стратегия цифровой трансформации будет изначально ориентирована на нужды конечного потребителя — жителей региона. Прикамье должно утвердить Стратегию по пяти базовым отраслям до середины июля 2021 года, после чего наработанные практики и форматы документа будут переданы остальным регионам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.