Прикамские эксперты оценили итоги реализации послания президента 2020 года Поделиться Поделиться Твитнуть

В послании 2020 года Владимир Путин обозначил ряд инициатив, затрагивающих вопросы суверенитета страны, защиты семьи и детей, здравоохранения, образования, и ряд других важных поручений. В преддверии нового послания время подвести итоги и посмотреть, какие из намерений удалось осуществить за год, прошедший в условиях пандемии коронавируса, создавшей сверхнагрузку на государственные институты, и как совершившиеся изменения сегодня отражаются на готовности государства справляться с внутренними и внешними угрозами, сообщает сайт «Экспертный клуб».

Одно из важных изменений — распространение на местах подхода органов федеральной государственной власти к решению проблемы через выработку алгоритма работы, заточенного под разрешение конкретных жизненных ситуаций. Так, по поручению президента руководители регионов самостоятельно принимают решение о введении и снятии ограничительных мер, учитывая региональные особенности и эпидемиологическую ситуацию. При этом каждый регион вырабатывал свою систему антиковидных мероприятий, применяя передовой опыт московских врачей, которые оперативно выезжали в регионы страны для консультаций. Подобная алгоритмизация проникает в разные сферы государственного управления, подход набирает обороты в работе министерств.

На вопрос «Какие итоги реализации поручений президента, обозначенных в послании Федеральному собранию 2020 г., на Ваш взгляд, представляются наиболее значимыми?» отвечают прикамские эксперты.

Людмила Ознобишина, руководитель ООО «Центр избирательных технологий», политический эксперт, политтехнолог:

— Наиболее значимым в исполнении послания считаю тренд в социальной политике на поддержку семей с детьми. Это и материнский капитал за рождение первых и вторых детей. И программа льготной ипотеки. Важный тренд — цифровизация предоставления мер господдержки, беззаявительный характер получения выплат и льгот. Перезагрузка службы занятости, пересмотр мер поддержки предпринимательства. Важный шаг сделан по поддержке семей с детьми-инвалидами и по решению проблем тяжело болеющих детей (с СМА). Создание фонда «Круг добра» и введение дифференцированной ставки НДФЛ спасет сотни детских жизней. Все федеральные управленческие решения в Пермском крае дополняются своим пакетом, своим набором средств. Следующее, что требует внимания, — это унификация социальной политики в отношении многодетных семей и адресная помощь семьям с низкими доходами.

Михаил Борисов, общественный деятель:

— Традиционно мы ждём послания президента, где будут намечены основные программные документы на 2021-й и отчёт о проделанной работе в прошедшем 2020 году. В плане будет обозначен ориентир социально-экономического развития страны, совместная работа федеральных и региональных властей в реализации национальных проектов. Одно из направлений пандемийного периода — социальная сфера, которая в прошлом году претерпела массу изменений в части материнского капитала, выдача пособий на детей до трёх лет и на детей в возрасте от трёх до семи лет, обеспечение мест в детских садах, организация детского питания, доступное интернет-образование. Важный вектор, развитие которого сегодня отмечает большинство людей, — развитие цифровой отрасли, где сейчас используются отечественное оборудование и программное обеспечение, — было достигнуто. Немаловажный вопрос, который сегодня должен активно решаться, — сроки российского строительства, рынок жилья подстегиваёт льготная ипотека, и нам нужно дать людям современное комфортное жильё в срок. Эти вопросы интересуют жителей, и они должны быть озвучены в послании президента.

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