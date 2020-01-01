Участником праймериз стал Сергей Яшкин Герой России поборется за мандат депутата Госдумы Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото Даниил Головкин

Сергей Яшкин стал участником предварительного голосования «Единой России» по выборам в Государственную думу, сообщает телеграм-канал реготделения партии.

Действующий депутат краевого Заксобрания, бывший командир пермского СОБРа и Герой России подал заявление на участие в предварительном голосовании по единому федеральному избирательному округу.

Напомним, праймериз «Единой России» пройдёт с 24 по 30 мая на портале госуслуг, выдвижение кандидатов возможно до 29 апреля.

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