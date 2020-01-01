Роспотребнадзор проверил объекты по производству и реализации алкогольной продукции Почти в половине из них зафиксированы нарушения Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В 42,5% из проверенных Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю в первом квартале 2021 года объектов по производству и реализации алкогольной продукции выявлены нарушения. Всего было проверено 54 объекта.

Общая сумма штрафов составила 601,5 тыс. руб., к административной ответственности привлечены 18 юридических и 12 должностных лиц, передаёт ТК ВЕТТА.

Также, по данным ведомства, в первом квартале текущего года зафиксировано 68 случаев отравления спиртосодержащей продукцией, 49 случаев закончились летальным исходом. При этом, отмечают в Роспотребнадзоре, в целом с 2017 года количество случаев отравления снизилось в 3,3 раза.





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