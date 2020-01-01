Задолженность по зарплате выросла в Пермском крае в девять раз На 1 апреля она составляла 4,7 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Просроченная задолженность по заработной плате в Пермском крае на 1 апреля 2021 года сложилась в размере 4,7 млн руб. Об этом сообщает Пермьстат. В ведомстве уточнили, что цифра не учитывает долги в субъектах малого предпринимательства.

Весь объём задолженности по заработной плате пришёлся на организации сельского хозяйства, охоты и предоставление услуг в этих областях, а также на лесозаготовки.

По сравнению с предыдущим месяцем сумма долга в организациях края выросла в 9,3 раза.

Вся имеющаяся задолженность образовалась из-за отсутствия собственных средств в организации. Численность работников, перед которыми образовался долг, — 239 человек. В расчёте на каждого работника сумма просроченной задолженности сложилась в размере 19,7 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.