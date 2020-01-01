В Пермском крае семь человек пострадали от укусов клещей Среди пострадавших — двое детей Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае отмечен характерный подъём клещевой активности. По данным на 20 апреля, с начала эпидемического сезона в медицинские организации Прикамья уже обратились семь пострадавших от укусов клещами, в том числе двое детей. Об этом «Новому компаньону» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По результатам лабораторных исследований, в двух случаях клещи оказались инфицированными иксодовым клещевым боррелиозом, в одном случае — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

В ведомстве напомнили, что единственной мерой специфической профилактики остаётся прививка против клещевого вирусного энцефалита (КВЭ).

Сделать прививку от КВЭ можно медучреждениях края после консультации врача. Завершить курс вакцинации необходимо за две недели до выезда в неблагополучную территорию.

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