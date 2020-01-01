В Берёзовском муниципальном округе 425 женщин смогли воспользоваться услугами мобильного маммографа Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Два мобильных рентген-комплекса Пермского краевого онкологического диспансера пять дней работали в Берёзовском муниципальном округе. Услугами современных рентгендиагностических комплексов за это время воспользовались 425 жительниц округа, отмечает сайт губернатора и правительства Прикамья.

Одна машина обслуживала жительниц окружного центра на площадке Центральной районной больницы в с. Берёзовке. Второй маммограф объезжал отдалённые ФАПы и СВА в деревнях Поздянке и Покровке, сёлах Асово, Сосновке и Зернино.

Фельдшеры и врачи округа предварительно организовали запись на маммографию. Доставка на обследование была организована Центральной районной больницей и администрацией муниципального округа.

Оксана Раденко, главный врач Берёзовской ЦРБ:

— Мобильные маммографы приезжали к нам не так давно — в начале декабря 2020 года. Тогда было осмотрено более 300 женщин. Сейчас эта цифра выросла почти в полтора раза — до 425. Мы очень довольны, что выезды рентгендиагностических комплексов становятся регулярными. Это позволяет в динамике отслеживать состояние пациенток, которые находятся на учёте у онколога-маммолога и на диспансерном наблюдении, провести полное обследование в рамках диспансеризации взрослого населения, сделать диагностику по клиническим показаниям. Да и просто желающим провериться на маммографе мы не отказывали.

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