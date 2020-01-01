Причиной неестественного цвета Егошихи мог стать краситель «Покраснение» реки пермяки наблюдали в минувшие выходные Поделиться Поделиться Твитнуть

Егошиха

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В выходные вода в реке Егошихе в Перми приобрела неестественный ярко-красный цвет, передаёт «Рифей-Пермь».

Фотографиями необычного явления в социальных сетях поделились местные жители.

В администрации краевой столицы высказали предположение, что из притока Егошихи — реки Ивановки — в неё мог попасть краситель, вытекший, в свою очередь, из колодца ливневой канализации в промышленной зоне Свердловского района Перми.

Расследованием инцидента в настоящее время занимаются специалисты.

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