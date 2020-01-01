На праймериз «Единой России» заявился Илья Шулькин Парламентарий выдвигается по одномандатному округу №18 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутат Законодательного собрания Пермского края от «Справедливой России» Илья Шулькин стал участником предварительного голосования «Единой России», сообщает телеграм-канал регионального отделения партии.

На выборах в региональный парламент он поборется за право выдвижения по одномандатному округу №18.

Напомним, праймериз «Единой России» пройдёт с 24 по 30 мая, выдвижение кандидатов возможно до 29 апреля.





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