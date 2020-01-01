Жители Прикамья за год получили более 8 тыс. льготных ипотечных кредитов Программа льготной ипотеки привела к росту объёмов нового строительства Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За год действия льготной ипотечной программы под 6,5%, с апреля 2020-го по апрель 2021 года, в Приволжском федеральном округе выдали 81 816 кредитов. 8077 из них приходятся на Пермский край. Об этом сообщает центр управления регионом Прикамья со ссылкой на правительство РФ.

Пермский край оказался на четвёртом месте из 14 регионов ПФО по объёмам кредитования. Отставание от третьего места, где расположилась Самарская область, совсем небольшое. Там выдано 8090 льготных кредитов.

Как сообщил в своём аккаунте в Instagram заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, федеральная программа субсидирования ипотеки на новостройки оказалась востребованной:

«Ровно год назад президент Российской Федерации объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5%. Она была призвана поддержать строительную отрасль, повысить доступность жилья за счёт низкой ставки, улучшить жилищные условия россиян. Сейчас можно сказать, что программа оказалась крайне востребованной. За год банки выдали почти 450 тыс. кредитов на 1,337 трлн руб. Согласно данным ДОМ.РФ, средняя площадь жилья, купленного по льготной ипотеке, составляет около 50 кв. м».

Результатом программы льготной ипотеки (а в ней участвовали 85 субъектов РФ) стал рост объёмов нового строительства. За три месяца 2021 года разрешений на строительство жилья выдано больше на 54%, чем за первый квартал прошлого года.

«Сегодня решения о дальнейшей судьбе ипотеки окончательно не принято. Наша задача — найти ту середину, при которой и цены не будут разгоняться, и чтобы программа льготной ипотеки продолжалась», — добавил Марат Хуснуллин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.