РФПИ и «ЭР-Телеком» вложатся в создание ведущего облачного сервиса в России Платформа обеспечит крупнейшие компании виртуальной инфраструктурой Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба компании

Российский фонд прямых инвестиций совместно с АО «ЭР-Телеком Холдинг» и ближневосточным фондом Talos Fund I LP (специализируется на инвестициях в перспективные технологии) объявили о совместных инвестициях в создание ведущего автономного облачного сервиса в России на базе активов компании Linxdatacenter.

Консорциум инвесторов проинвестировал в приобретение 100% компании ООО «Связь ВСД» — дочерней структуры голландской телекоммуникационной компании Linxdatacenter в РФ.

В периметр инвестиций входят облачная платформа LinxCloud и два крупных центра обработки данных (ЦОД) в Москве и Санкт-Петербурге, общей площадью 13 400 кв. м, работающих в соответствии с высочайшими международными стандартами качества Tier III.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке облачного хранения и виртуальной обработки данных среди независимых коммерческих ЦОДов с собственной вычислительной инфраструктурой.

Основной задачей совместной облачной платформы станет обеспечение крупнейших российских и международных компаний необходимой виртуальной инфраструктурой для выполнения ключевых задач, поддержки непрерывности деятельности и снижения бизнес-рисков.

Облачная стратегия подразумевает расширение портфеля виртуальных сервисов, прежде всего, с применением ведущих мировых технологий искусственного интеллекта в сотрудничестве с международными партнёрами РФПИ.

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