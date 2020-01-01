В Пермском крае возрос интерес к рабочим профессиям Количество резюме данных специалистов увеличилось на 39% Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным сервиса hh.ru, в период с марта 2020 года по март 2021 года рост количества резюме в сфере «Рабочий персонал» составил 39%. Ожидаемая зарплата данных специалистов — 36,4 тыс. руб.

Также наиболее популярным направлением у соискателей стал автомобильный бизнес: в этой отрасли количество резюме увеличилось на 33%, средняя желаемая зарплата составляет 41,6 тыс. руб. Кроме того, на 24% выросло число резюме в транспортно-логистической сфере с зарплатными ожиданиями в 36,5 тыс. руб.

В целом к марту прошлого года количество резюме в Прикамье выросло на 9%, средняя желаемая заработная плата составляет 36,3 тыс. руб.

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