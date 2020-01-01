АКМ — в центре внимания Замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов ознакомился с ходом реализации крупнейшего регионального инвестпроекта Поделиться Поделиться Твитнуть

Метафракс

Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов совершил рабочую поездку на предприятие «Метафракс Кемикалс» в Губахе Пермского края. Руководитель в сопровождении председателя совета директоров ПАО «Метафракс» Армена Гарсляна осмотрел производство метанола, стройплощадку комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» и корпоративный музей компании. В ходе визита обсуждались перспективы кооперации компании с промышленными предприятиями Пермского края и других регионов страны, возможности импортозамещения элементов оборудования на производстве, а также подготовка и привлечение квалифицированных рабочих кадров. Ключевым вопросом стало завершение строительства комплекса АКМ.

По словам топ-менеджера компании, принимаются все меры для того, чтобы до конца 2021 года завершить строительство нового комплекса и приступить к полноценному запуску новых производств.

— Уже сейчас на ряде объектов после завершения строительно-монтажных работ ведётся пусконаладка оборудования, и объём этой деятельности ежемесячно возрастает. Все шансы для успешного завершения проекта есть. Готовы, если потребуется, привлекать для этого новые ресурсы, — сообщил Армен Гарслян.

Замглавы Минпромторга отметил, что «Метафракс» сегодня известен как крупнейший производитель метанола и смол в России и Европе, который диверсифицирует линейку выпускаемой продукции и активно участвует в реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

— Особое внимание мы сегодня уделили осмотру площадки нового проекта «Аммиак-карбамид-меламин». В него будет вложено порядка 60 млрд руб., создано до 400 новых рабочих мест. Комплекс АКМ — большое приобретение как для самой компании «Метафракс», так и для Губахи и Пермского края в целом. Рассчитываем, что проект будет успешно реализован, — заявил Михаил Иванов.

Проектная мощность комплекса АКМ позволит выпускать ежегодно до 575 тыс. тонн карбамида, 308 тыс. тонн аммиака и 40 тыс. тонн меламина. Благодаря реализации данного проекта «Метафракс Групп» планирует увеличить производство синтетических смол на 200 тыс. тонн. В связи с этим задача расширения взаимодействия с промпредприятиями становится ещё более актуальной.

Для её решения на площадке VI Пермского инженерно-промышленного форума 15 апреля состоялось подписание дорожной карты по взаимодействию «Метафракса» с промышленным комплексом Пермского края. Документ утвердили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор ПАО «Метафракс» Владимир Даут. Документ нацелен на расширение сотрудничества в части промышленной кооперации, несырьевого экспорта и обмена лучшими практиками в области менеджмента и экологии.

— Мы видим новые возможности для наших предприятий — и в импортозамещении, и в целом в реализации наших планов по развитию промышленности. Всё это мы делаем, чтобы увереннее смотреть в будущее: это перспективы для создания новых разработок, производств и рабочих мест. И увеличение налоговой базы, что поможет нам исполнять наши социальные обязательства перед жителями региона, — подчеркнул Дмитрий Махонин.

По сообщению пресс-службы предприятия

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.