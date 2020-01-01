Бессрочный масочный режим поддерживают 18% пермяков Против выступают 62% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

18% пермяков голосуют за введение бессрочного масочного режима. Опрос в городах страны провёл сервис по поиску работы SuperJob.

62% жителей краевого центра против того, чтобы масочный режим в общественных местах стал бессрочным.

В целом по стране 15% россиян поддерживают постоянное ношение масок, 64% — нет. Причём, как отмечает SuperJob. больше всего тех, кто голосует за бессрочный масочный режим, среди молодежи до 24 лет. Их 20%.

Среди городов-миллионников идею объявить масочный режим бессрочным чаще всего поддерживали жители Челябинска (22%), а также Красноярска и Уфы (по 21%). Меньше всего сторонников этого в Волгограде (10%).

Опрос проводился 5–13 апреля 2021 года. Участвовали 1600 респондентов старше 18 лет.





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