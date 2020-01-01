В Перми 25 апреля начнётся монтаж нового пешеходного маршрута Он посвящён присвоению Перми почётного звания «Город трудовой доблести» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

25 апреля в Перми начнётся монтаж пятнадцати стел «Маршрута трудовой доблести» — нового пешеходного маршрута. Об этом рассказали в городском департаменте культуры и молодёжной политики.





Маршрут создаётся в честь присвоения Перми почётного звания «Город трудовой доблести».





Он пройдёт через Речной вокзал, Сквер уральских добровольцев, художественную галерею, библиотеку им. Горького, железнодорожный вокзал Пермь II и другие знаковые месте города. Информационные стелы дополнят qr-кодами, с помощью которых можно будет узнать больше об объекте и его значении в годы войны.





Выставочные стенды, рассказывающие о роли Прикамья в Великой Отечественной войне, установят также на набережной Камы, у цирка и в сквере им. Миндовского.





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