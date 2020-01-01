В Кукуштане затопило 17 приусадебных участков В зоне подтопления также оказался мост через реку Бабку Поделиться Поделиться Твитнуть

За минувшие сутки в Пермском крае затопило сразу 17 приусадебных участков. Все они расположены в посёлке Кукуштан.

Также в связи с половодьем на реке Бабке в зоне затопления оказался низководный мост в селе Моховое, передаёт «Рифей-Пермь».

Напомним, по данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, максимальный подъём уровня воды прогнозируется в начале мая на Вишере и Косьве. В целом подтопление может затронуть 25 населённых пунктов, наиболее сложная обстановка ожидается на севере и западе Прикамья.

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