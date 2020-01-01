Елена Синица
Шесть самолётов Red Wings будут базироваться в пермском аэропорту
Процесс базирования завершится к 2022 году
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Власти Пермского края достигли договорённости с авикомпанией Red Wings о базировании на постоянной основе с 2022 года их шести самолётов Sukhoi Superjet 100. Об этом на заседании оргкомитета по подготовке к юбилею Перми сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
«В рамках региональных субсидий по стимулированию авиаперевозок будем развивать такие туристические направления, как Пермь — Мурманск и Пермь — Иркутск», — пояснил губернатор.
Согласно расписанию пермского аэропорта с июня авикомпания Red Wings будет осуществлять перелёты в Анапу, с конца апреля — в Симферополь. Также авиакомпания с марта осуществляет перелёты из Перми в Москву.
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