Елена Синица Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко ознакомился с разработками краевых IT-компаний В их числе «Фотоника», Morion Digital и «Рациональное недропользование» Поделиться Поделиться Твитнуть

В субботу, 17 апреля, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетил выставку ИТ-компаний VI Пермского инженерно-промышленного форума. Зампредседателя познакомился с разработками центра компетенций НТИ «Фотоника», Пермского научно-образовательного центра «Рациональное недропользование», а также резидентов технопарков — Morion Digital и технопарка «Пермь».

На сегодняшний день в рамках научно-образовательного центра определено 10 потенциальных направлений для дальнейшего развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах крупных заказчиков. За 2020 год были реализованы восемь технологических проектов, где выполнено более 150 задач для предприятий реального сектора экономики.

Центр занимается проектами, связанными с твёрдыми полезными ископаемыми и углеводородом. Кроме этого, там проводят работы по роботизации и цифровизации, энергоэффективному машиностроению, а также сфере экологической безопасности.

«Проекты, представленные на выставке в Пермском крае, интересны с точки зрения развития российского ИТ-кластера. Сейчас мы как раз активно занимаемся продвижением отечественной микроэлектроники, формируем спрос на неё. Повышайте компетенции, мы предоставим вам возможности для масштабирования в других регионах и стране в целом», — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

На стенде технопарков были представлены проектные разработки резидентов, в том числе компании ООО «Бюро информационных технологий». Эта компания создана в 2014 году. Сейчас она предлагает решения в области разработки программного обеспечения для нефтегазовой отрасли.









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