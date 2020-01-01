Елена Синица В Перми за неделю выявлено порядка 30 незаконных вывесок Все они включены в реестр принудительного демонтажа Поделиться Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

За прошедшую неделю в Индустриальном районе Перми выявлено 27 вывесок, не соответствующих стандартным требованиям. Они расположены на ул. Мира, ул. Космонавта Леонова, ул. Семченко. Все объекты включены в реестр вывесок, подлежащих демонтажу. Об этом сообщает пресс-служба пермской мэрии.

Владельцам вывесок направлены предупреждения об устранении нарушений в течение 10 дней. В случае если собственник не отреагирует, вывески будут демонтированы в принудительном порядке. Кроме этого, с владельца взыщут компенсацию за проведённые работы.





Кроме этого, сообщается, что на этой неделе также добровольно демонтировали вывески по следующим адресам: ул. Ленина, 94, Плеханова, 62, проспект Парковый, 25в. Также собственником кафе на ул. Малкова, 30/2 демонтирована сплошная оклейка витрины. Она приведена в соответствие стандартным требованиям.





Помимо этого, в Мотовилихинском районе выявлен незаконный баннер автосервиса на ул. Старцева, 11а.

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