Промышленники скооперировались Фоторепортаж с Пермского инженерно-промышленного форума — 2021 Поделиться Поделиться Твитнуть

В этом году в работе Пермского инженерно-промышленного форума приняли участие более 2000 представителей федеральных и региональных органов власти, финансовых структур, крупных промышленных предприятий.

В течение двух дней, 15 и 16 апреля, на площадках «Завода Шпагина» эксперты и специалисты обсуждали вопросы развития промышленной кооперации и новых технологий, которые в этом году стали основными темами форума. Впервые в рамках масштабного мероприятия прошли 14 научно-технических советов и стратегических сессий, состоялось подписание 14 соглашений Пермского края с крупными холдингами и компаниями.

Традиционно работали экспозиции, где была представлена продукция ведущих федеральных и региональных промышленных предприятий.

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