Дмитрий Махонин и члены Совета директоров Прикамья обсудили вопросы промкооперации Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках VI Пермского инженерно-промышленного форума состоялось расширенное заседание Совета директоров промпредприятий Прикамья под председательством губернатора края Дмитрия Махонина. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

В ходе совещания эксперты и участники обсудили механизмы стимулирования отрасли и направления для развития потенциала промкооперации.

Дмитрий Махонин отметил, что, невзирая на пандемию, в 2020 году работа предприятий края не была дезорганизована и индекс промышленного производства в регионе сейчас демонстрирует устойчивый рост. Удалось увеличить число занятых в обрабатывающих производствах, а также повысить уровень средней зарплаты работников.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Ключевое значение для Пермского края имеет сейчас помощь в сбыте продукции, продвижение производимых на территории региона товаров. Причём это важно не столько для крупных предприятий, сколько для малого и среднего бизнеса. Одним из основных инструментов поддержки и тех и других в этом вопросе является развитие промышленной кооперации.

Прикамье нацелено на создание возможностей для сотрудничества предприятий и бизнеса через механизм заключения дорожных карт о промышленной кооперации, отмечает губернатор.

Сегодня в Пермском крае заключено 18 дорожных карт с 14 корпорациями-заказчиками. В прошлом году их стало в два раза больше, в этом — планируется увеличить количество заказчиков до 23.

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