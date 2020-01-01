Елена Бардукова

Мэрия Перми выдала разрешение на строительство дома на ул. Сапфирной

Многоэтажка рассчитана на 434 квартиры

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жк погода

ЖК «Погода»
  Дмитрий Енцов

В жилом комплексе «Погода» на улице Сапфирной, 15 в Мотовилихинском районе будет построен многоэтажный жилой дом. Соответствующее разрешение застройщику  выдал департамент  градостроительства и архитектуры администрации Перми.

Общая площадь объекта составит 31 188,5 кв. м. Здание будет иметь переменную этажность 9, 10 и 16 этажей. Количество квартир — 434.  Застройщиком дома выступает ООО «СЗ «Погода 3.6». 

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