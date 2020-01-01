Елена Бардукова В Перми стартовала традиционная чистка памятников Первыми помоют монументы высотой до 6 м Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В пятницу, 16 апреля, в краевой столице началось приведение в порядок памятников и монументов. Как сообщают в пресс-службе администрации Перми, сегодня специалисты городского Центра охраны памятников работают с вышкой средней высоты, которая позволяет помыть и почистить монументы, не превышающие 6 м, в числе которых — памятники Владимиру Ленину, Александру Пушкину, Георгию Буркову, Василию Татищеву, Фёдору Гралю и многие другие.

Приведение в порядок одной скульптуры в среднем занимает один час. Сначала монумент чистят от накопившихся за зиму загрязнений специальной «химией», затем смывают его и покрывают памятник гидрофобизирующим составом.

Следующим этапом станет приведение в порядок памятников с использованием 28-метровой вышки, что позволит основательно отмыть внушительные скульптуры, такие как монумент Уральскому добровольческому танковому корпусу. Вслед за этим почистят памятники, для помывки которых не требуется дополнительных приспособлений.

В целом специалисты планируют привести в порядок около 30 памятников Перми, при этом работы будут идти поэтапно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.