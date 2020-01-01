Вечеринка Instax MSW party собрала в Перми самых креативных представителей Instaxfamily Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Марат Зимасов

Команда Fujifilm Instax собрала самых креативных представителей Instaxfamily в Перми на незабываемую вечеринку Instax MSW party.

Фото: Марат Зимасов

В ходе мероприятия можно было протестировать все гаджеты бренда и увидеть горячие новинки текущего сезона.

Главная тема вечеринки — форматы моментальной печати Instax. Выбор достойный: Mini — для самых интересных селфи, модный square и концептуальный WIDE. Пока мир стоял на паузе, камера Instax помогала разнообразить досуг и запечатлеть всё самое важное. Пришла пора делиться эмоциями!

Главными героями вечеринки стали:

• обновления 2020 года — базовые модели Instax mini 11 и Instax SQ1;

• Instax WIDE 300;

• инновационный Instax mini Link и Instax Share SP-3;

• гаджеты, расширяющие рамки привычного, гибридные и технологичные Instax SQ20 и Instax mini LiPlay и другие.

В творческой неформальной атмосфере гости вечеринки делали ламповые фотокарточки на память до самого позднего вечера. Задавал ритм вечера и отвечал за самые зажигательные миксы DJ Александр Суханов.

Фото: Марат Зимасов

Журналисты и блогеры смогли не только протестировать гаджеты Instax, но и попробовали себя в качестве моделей в одной из трёх модных фотозон, организованных специально для раскрытия главных особенностей каждого формата. Каждая из зон пользовалась популярностью на протяжении всего мероприятия, гости унесли с собой множество снимков и приятных впечатлений. Самые смелые попытали удачи в интересной Instax-игре, поиграть в которую можно небольшой компанией с использованием яркого принтера моментальной печати Instax mini Link.

Фотокамеры бренда Instax многократно отмечались престижными премиями в сфере дизайна: «Red Dot Design Award» и «iF Design Award». Международные эксперты отмечают не только стильный внешний вид самих камер, но и удобство их использования.

В 2021 году Instax продолжает радовать поклонников моментальной печати, расширяя линейку устройств и аксессуаров, внедряя новые технологии в гаджеты, а также закрепляя за собой статус мирового тренда. Все модели линейки Instax и последние новости бренда доступны на официальном сайте www.instaxmini.ru и в социальных сетях. Новинки Instax уже доступны в магазинах города.

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