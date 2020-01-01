Елена Синица С 19 апреля изменится схема объезда ул. Попова в Перми Изменения коснутся 12 маршрутов Поделиться Поделиться Твитнуть

Начиная с понедельника, 19 апреля, часть общественного транспорта Перми будет объезжать реконструируемый участок ул. Попова по новой схеме. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.





Автобусы №№6, 49, 7, 33, 41, 60, 15, 20, 53, а также маршрутные такси №10т и №7т, №35 при движении по Коммунальному мосту в центр города будут двигаться по ул. Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова и далее по маршрутам следования.





Отмечается, что посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Улица Окулова» на ул. Попова и на всех дополнительных временных остановках на ул. Окулова и ул. Крисанова.





Предполагается, что за счёт этого увеличится скорость проезда общественного транспорта через реконструируемый участок, а также сократится время в пути для пассажиров.

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