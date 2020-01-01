Елена Бардукова Краевые власти подписали соглашение с АО «ЭР-Телеком Холдинг» и технопарком Morion Digital о развитии в регионе цифровых технологий В рамках партнёрства продолжится внедрение проектов «Безопасного города» Поделиться Поделиться Твитнуть

Подписание соглашения с АО «ЭР-Телеком Холдинг»

Константин Долгановский

В рамках Пермского инженерно-промышленного форума 15 апреля состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между правительством Прикамья с АО «ЭР-Телеком Холдинг» и технопарком Morion Digital.

Соглашение с технопарком предусматривает, в первую очередь, взаимодействие по созданию и внедрению технологий на предприятиях края, в городскую среду и краевую инфраструктуру.

«Внедрение инноваций и цифровизация производств – сложный и долгий процесс, где одной генерации проектов недостаточно. Партнёрство Morion Digital с Пермским краем – это возможность усилить инновационную составляющую в жизни не только пермских предприятий, но и самого города и края», – говорит директор Morion Digital Оскар Ягафаров.

В рамках партнёрства с краевыми властями АО «ЭР-Телеком Холдинг» продолжит внедрение проектов в рамках «Безопасного города», включающих в себя комплексные системы видеомониторинга и видеоаналитики, и «Умного города» с использованием решений и сервисов на основе промышленного интернета вещей (IIoT) для объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и интеллектуальных транспортных систем.

«Наша цель — сделать так, чтобы телекоммуникация и цифровые технологии стали одной из краеобразующих отраслей, точкой роста экономики региона. Соглашение с краевыми властями открывает для нас принципиально новые возможности, фиксирует наш статус стратегического партнёра Пермского края, — отметил президент АО «ЭР-Телеком Холдинг Андрей Кузяев. — Мы собираемся вкладывать десятки миллиардов рублей в развитие цифровой инфраструктуры, образования, создание новых продуктовых возможностей, планируем активно развивать Morion Digital. Мы хотим, чтобы Morion Digital стал ключевым технопарком России. Будем создавать новые рабочие места, в первую очередь — для инновационной молодёжи, молодых предпринимателей, тех, кто планирует формировать новую экономику. У Пермского края огромный потенциал, и, объединив наши усилия с властью, мы способны его реализовать».

Краевое правительство также подписало с холдингом соглашение о сотрудничестве в рамках Пермского научно-образовательного центра (НОЦ) «Рациональное недропользование». Совместно НОЦ и «ЭР-Телеком» планируют улучшать принципы трансфера технологий и науки в реальный сектор и между производственными секторами, развивать информационную инфраструктуру и инновационную деятельность, компетенции руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий.

По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, край заинтересован в цифровой трансформации и дальнейшем развитии отрасли. «Региональное правительство не будет снижать внимание к IT-сектору. Благодаря цифровизации мы можем улучшать условия жизни людей, в том числе повышать качество образования, медицинских услуг, подключая социальную инфраструктуру к интернету, — подчеркнул он. — Сотрудничество с операторами позволяет здесь и сейчас решать одну из главных проблем — отсутствие связи в малых населённых пунктах, что также способствует развитию электронных сервисов. Значимо, что все эти изменения в отрасли происходят при непосредственном участии пермских компаний».

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