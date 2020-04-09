SMART-планировки: новая концепция комфортного жилья Поделиться Поделиться Твитнуть

PAN City Group

Современный мегаполис диктует свои правила, внося коррективы в привычный уклад жизни. На первый план выходят экономия времени, безопасность, приватность, доступность необходимой инфраструктуры рядом с домом, а также грамотно продуманная планировка будущего жилья, позволяющая разместить всё необходимое для жизни, не переплачивая за лишние метры.

Новый жилой квартал SMART City1 от девелопера PAN City Group2 сочетает в себе всё, что нужно для комфорта: удобное расположение в пяти минутах от центра города, развитую инфраструктуру, smart-планировки и простор для воплощения любых дизайнерских идей — квартиры сдаются с качественной предчистовой отделкой white box. Умные планировки жилого квартала отвечают требованиям динамичного ритма жизни: здесь каждый метр функционален, а грамотно организованное пространство позволяет максимально задействовать всю жилую площадь.

Всё меньше времени остаётся до окончания действия ипотечной госпрограммы. Успевайте воспользоваться специальными условиями: до конца июня 2021 года на квартиры в ЖК SMART City действует ставка 5,99%3 при первоначальном взносе от 15% и сроке кредита до 25 лет. Это уникальная возможность не только существенно сэкономить на ипотечных платежах, но и получить выгоду благодаря покупке квартиры на стадии строительства — ведь на этапе сдачи дома стоимость квартиры будет значительно выше, чем сейчас.

Не откладывайте покупку новой квартиры: продажа осуществляется «пулами» из 10 квартир, а с ростом стадии готовности неизбежно повышается их стоимость. Кроме того, у первых покупателей есть возможность выбора планировок, этажей и вида из окна. Покупайте сейчас квартиру в новом высокотехнологичном и безопасном доме, и у вас будет ещё достаточно времени, чтобы тщательно продумать и внедрить индивидуальные умные решения в вашей будущей квартире — от управления приборами до полной автоматизации всех процессов.

Трехкомнатная квартира-студия площадью 61,6 кв. м — отличное решение для семьи с детьми. В ней предусмотрены две отдельные спальни и просторная кухня-гостиная 17 кв. м, в которой за ужином соберётся вся семья. Продуманные места для хранения и раздельный санузел обеспечат комфорт каждому члену семьи, а уютная лоджия с видом на восток позволит встречать рассветы с чашкой ароматного кофе.

Хит продаж ЖК SMART City — двухкомнатные квартиры 54,7 кв. м. Вместительная прихожая с местом для шкафа-купе, две отдельные спальни — в такой квартире места хватит каждому члену семьи! Лоджия правильной формы может быть использована как гардеробная, лаунж-зона или рабочий кабинет, что позволит сэкономить дополнительные метры и создать необходимую функциональную зону.

В современном ритме жизни нам просто необходимо иметь под рукой все компоненты для комфортной жизни. Мультифункциональность жилого квартала SMART City обеспечивается наличием двухуровневого стилобата, на котором запроектированы жилые корпуса. На первых этажах стилобата расположатся супермаркет, магазины, фитнес-центр, кафе, рестораны и предприятия бытовых услуг. Территория комплекса будет закрыта от машин и посторонних, безопасность обеспечат система контроля доступа и круглосуточное видеонаблюдение за всей территорией.

Познакомиться с ЖК SMART City во всех деталях, следить за ходом строительства, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City или получить консультацию у специалистов отдела продаж PAN City Group по телефону 207-17-07. Оставить заявку на бронь квартиры можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market .

1ЖК «SMART City» — строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская, 52а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ и сайте застройщика https://morion-smartcity.ru/. Объект реализуется в соответствии с 214 ФЗ.

2PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

3Процентная ставка по ипотеке 5,99% предоставляется при кредитовании в рамках Постановления Правительства РФ от 23.04.2020 №566 на покупку объекта долевого строительства: г. Пермь, ул. Стахановская д. 52а, при первоначальном взносе от 15% на срок до 25 лет. Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения, и требованиях к заёмщикам вы можете узнать в офисах банка, на сайте www.klookva.ru или по телефону колл-центра 8 800 100 10 40 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. АО КБ «Урал ФД». Пермь, Ленина, 64. Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020 г.

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