Участники XIII Международной конференции «Минеральные удобрения» побывали на пермском «УРАЛХИМе» Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В эти дни, 15–16 апреля, в Перми при поддержке правительства Пермского края и СПбМТСБ проходит XIII Международная конференция «Минеральные удобрения». В Прикамье съехались руководители и сотрудники компаний по производству минеральных удобрений, их упаковке и транспортировке, представители торговых и инжиниринговых компаний, научных организаций, профильных ассоциаций и крупнейших агрохолдингов страны.

Открывающим конференцию мероприятием стала экскурсия на пермский завод холдинга «УРАЛХИМ» — филиал «ПМУ». Предприятие является одним из крупнейших производителей аммиака и карбамида в зоне Урала и Западной Сибири. В рамках экскурсии специалисты филиала «ПМУ» продемонстрировали участникам конференции особенности производства: показали, как выглядит «кипящий слой» карбамида на грануляционной башне, как фасуется микроприллированный карбамид и карбамид стандартной фракции.

Антон Маккавеев, руководитель блока коксовой продукции ООО «ЕвразХолдинг»:

— Завод интересный. В грануляционной башне применяется технология приллирования советских времён, тем не менее было интересно с ней познакомиться. Впечатлили большие масштабы производства.

Георгий Зобов, директор департамента стратегического развития и маркетинга компании «РМ Рейл»:

— Мы производим грузовые вагоны, которые, кстати, представлены и на погрузке филиала «ПМУ». По работе мы посещаем массу предприятий. Что стоит отметить на пермском «УРАЛХИМе»: это одно из лучших химических предприятий, где мы были, с точки зрения организации производства и чистоты!

В завершение экскурсии гости получили в подарок сувенирные мешочки с образцами известного своим высоким качеством пермского карбамида как стандартной фракции, так и микроприллированного, который идёт в производство линейки водорастворимых NPK удобрений под брендом Solar. Продукт является премиальным благодаря пониженному содержанию биурета.

16 апреля XIII Международная конференция «Минеральные удобрения» продолжилась в зале заседаний Законодательного собрания Пермского края. Участники обсуждают на ней тенденции и перспективы развития мирового и российского рынка минеральных удобрений, ценообразование на нём, биржевую торговлю, проекты цифровизации и меры государственной поддержки отрасли.

По сообщению пресс-службы предприятия

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