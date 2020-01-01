«Уралкалий» выступил генеральным партнёром VI Пермского инженерно-промышленного форума Поделиться Поделиться Твитнуть

«Уралкалий» выступил генеральным партнёром Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ), который проходит 15–16 апреля 2021 года в Перми.

В четверг, 15 апреля, в рамках деловой программы ПИПФ прошеё расширенный Совет директоров промышленных предприятий Пермского края при губернаторе Пермского края Дмитрии Махонине, в котором принял участие генеральный директор «Уралкалия» Виталий Лаук. Кроме того, генеральный директор компании встретился с руководителем Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) Робертом Уразовым.

Во второй день работы Пермского инженерно-промышленного форума пройдёт научно-технический совет «Уралкалия» по обсуждению приоритетных направлений научно-технического развития компании на 2021–2022 годы в соответствии с Дорожной картой по взаимодействию ПАО «Уралкалий» с промышленным комплексом Пермского края. Эксперты «Уралкалия» обсудят с производителями и поставщиками ряд вопросов, связанных с разработкой технологий для калийной промышленности, перспективами и особенностями их применения в «Уралкалии», а также посетят экспозиции промышленных предприятий.

Евгений Зыбин, директор по производству ПАО «Уралкалий»:

— За время своего существования Пермский инженерно-промышленный форум стал авторитетной площадкой для конструктивного сотрудничества представителей бизнес-сообщества, научной сферы и органов государственной власти. Повестка форума позволяет всем участникам обменяться мнениями по различным аспектам в сфере промышленной кооперации, обсудить ключевые подходы и приоритеты в решении актуальных задач и реализации отраслевых проектов. Уверен, что конкретные инициативы, выработанные в ходе стратегических сессий и пленарных заседаний, будут способствовать дальнейшему экономическому развитию региона присутствия «Уралкалия».

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