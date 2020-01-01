ООО «Виват-Трейд» ликвидировано Поделиться Поделиться Твитнуть

Гипермаркет «Виват»

Константин Долгановский

ООО «Виват-Трейд», головная компания бывшей сети «Виват», ликвидировано. Информация об этом от 14 апреля опубликована в СПАРК-Интерфакс.

Торговая сеть «Виват» была одним из лидеров розничной торговли Прикамья. Её супермаркеты работали во всех районах Перми и в крупных городах края, таких как Березники, Соликамск, Краснокамск, Лысьва, Губаха, Чернушка, Добрянка, Чайковский. По данным 2014 года, сеть насчитывала 85 супермаркетов (60 из них работали в Перми и 25 — в Пермском крае), а также гипермаркет «Виват».

В 2017 году ритейлер был признан банкротом.





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