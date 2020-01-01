В Росреестр Прикамья поступило более 100 жалоб на арбитражных управляющих Ведомство подвело итоги работы за первый квартал Поделиться Поделиться Твитнуть

В первом квартале 2021 года в Управление Росреестра по Пермскому краю поступило более 100 обращений на действия (бездействие) арбитражных управляющих, сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате было возбуждено 55 дел об административных правонарушениях, составлено 26 протоколов, вынесено 40 постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении и 16 определений об отказе в возбуждении дела.

Самыми распространёнными нарушениями, допущенными арбитражными управляющими, стали несоблюдение сроков по опубликованию сведений о назначении собрания кредиторов и результатах собраний кредиторов, неопубликование обязательных сведений о процедурах банкротства, несвоевременное опубликование на сайте ЕФРСБ сведений о получении требований конкурсных кредиторов и др.

Как напомнили в Росреестре, за повторное нарушение арбитражного управляющего ждёт дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет.













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