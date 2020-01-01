Елена Бардукова
Жители Перми чаще всего думают об открытии магазина одежды
Также краевая столица выделяется повышенным интересом к автозаправкам и секонд-хендам
Проанализировав поисковые запросы со словами «как открыть» за 2018–2020 годы, аналитики сервиса Яндекс.Бизнес выяснили, что пермяки чаще всего задумываются об открытии магазина одежды, кафе и шоурума.
В пятёрку самых популярных бизнес-идей также вошли пекарня и таксопарк. Кроме того, интересны пермякам пункты выдачи заказов, собственные турфирмы, кофейни, детские сады и аптеки.
При этом интерес к некоторым видам бизнеса отличает пермяков от жителей большинства других крупных городов. Это не самые популярные варианты своего дела, зато про них здесь спрашивают заметно чаще среднего. В частности, сильнее всего Пермь выделяется повышенным числом запросов про открытие автозаправок, секонд-хендов и ларьков с шаурмой.
А вот заметно реже среднего жители краевой столицы задумываются об открытии магазинов косметики, продуктов и пива.
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