В Перми разрабатывают новые меры поддержки малого и среднего бизнеса Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми состоялся круглый стол по развитию малого и среднего предпринимательства, организованный администрацией Перми. Подробности круглого стола сообщает пресс-служба администрации города.

Стратегическая сессия — одна из запланированных городскими и краевыми властями. Прозвучавшие предложения помогут актуализировать стратегию развития Перми, отмечают организаторы.

Актуализировать стратегию социально-экономического развития главе города Алексею Дёмкину поручил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Этот документ ляжет в основу стратегии развития всего Пермского края. В организации этой работы поможет проведение круглых столов с представителями разных отраслей, в ходе которых планируется получить срез мнений общественности. Уже прошли экспертные сессии с промышленниками, представителями системы образования, а также по развитию инфраструктуры.

В круглом столе по стратегии развития малого и среднего предпринимательства приняли участие мэр Перми Алексей Дёмкин, представители администрации города, Торгово-промышленной палаты, общественных организаций, депутаты Пермской городской думы, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новосёлов, предприниматели.

Алексей Дёмкин, глава Перми:

— В малом и среднем бизнесе задействовано множество людей. Сегодня эти виды бизнеса превышают по количеству занятости крупные предприятия. Безусловно, на бизнес оказали влияние ограничения, вызванные пандемией. На всех уровнях власти разрабатывались меры поддержки, чтобы в этот сложный период компании сохранили устойчивость. Сейчас в Перми зарегистрировано около 58 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Наша цель — сделать так, чтобы предпринимательское сообщество заработанные в Перми денежные средства продолжало инвестировать в город.

В рамках заседания рабочей группы участники обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса на всех уровнях власти, востребованность муниципальных мер поддержки, а также практику реализации политики в сфере поддержки МСП.

В дополнение к федеральным и региональным мерам поддержки администрация Перми разработала мероприятия для сохранения устойчивости городской экономики на муниципальном уровне.

И. о. первого заместителя главы администрации Виктор Агеев представил доклад о муниципальных мерах поддержки малого и среднего предпринимательства.

В 2020 году для выработки мер по оказанию поддержки предпринимателям была создана рабочая группа с участием депутатов, представителей бизнеса, экспертов, общественных объединений, а также федеральных органов власти. Итоги работы этой группы оказались весьма результативными. Предоставлены отсрочки арендных платежей для владельцев НТО и рекламных конструкций, а также по аренде муниципального имущества. Поддержкой воспользовались более 600 предпринимателей.

Перевозчикам были предоставлены субсидии на общую сумму 81 млн руб. Аутсорсеры, обеспечивающие питание в школах, были освобождены от аренды за используемое ими имущество муниципальных учреждений.

Все перечисленные виды поддержки в совокупности со взвешенным и разумным применением ограничительных мер позволили экономике Перми не только устоять, но и выйти во второй половине 2020 года на устойчивый рост, в том числе и в сфере малого и среднего бизнеса. Так, уже в четвёртом квартале 2020 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 876 единиц. По итогам первого квартала 2021 года, количество субъектов МСП увеличилось уже на 1025 единиц.

Сейчас перед городской командой стоит задача вместе с представителями бизнеса понять, какие новые меры поддержки необходимо разработать, а также какие условия должны быть созданы для развития бизнеса. Представители гильдий отраслей бизнеса обратились с просьбой проработать разнообразные меры поддержки предпринимательства. Одно из приоритетных направлений — становление креативного и творческого предпринимательства, способного поддержать имидж Перми как города новых идей и развитой культуры. Также высказывались предложения по поддержке частной медицины, IT-компаний.

Поступающие от экспертного сообщества предложения лягут в основу скорректированной стратегии социально-экономического развития Перми.

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