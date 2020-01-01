«Единая Россия» совместно с Минстроем 24 апреля проведет во всех регионах всероссийский субботник Поделиться Поделиться Твитнуть

Активисты волонтерских центров»Единой России» и участники предварительного голосования в ходе субботника приведут в порядок территории больниц, где работают «красные зоны», и помогут с уборкой пожилым людям. Об этом сообщает пресс-служба краевого исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

Также активисты традиционно уберут парки, скверы, территории соцучреждений, высадят деревья и кустарники.

Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на встрече с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным .

«Субботники пройдут в том числе на объектах благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и партпроекта «Городская среда» — во дворах, скверах, набережных, в популярных местах отдыха людей», — отметил Андрей Турчак.

В свою очередь, Марат Хуснуллин сообщил, что также примет участие в субботнике. «Считаю проведение всероссийского субботника очень хорошей, полезной инициативой. Участие в нем граждан повышает ответственность за свои дворы и места проживания», — заключил он.

Михаил Борисов, региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия»:

— Весна всегда является особым временем для наших городов и сел. После схода снежного покрова скверы и улицы требуют особой заботы. И традиционно именно в последнюю неделю апреля и первую мая «Единая Россия» выступает инициатором организации повсеместных субботников, которые помогают населенным пунктам приобрести ухоженный вид.

Этим же целям призваны служить и проекты по благоустройству общественных пространств: федеральный — «Формирование комфортной городской среды» и партийный — «Городская среда». Как известно, благодаря им, за четыре прошедших года в Пермском крае было обустроено 1 658 дворов и 424 общественных территории. Именно этим объектам в первую очередь и будут адресованы внимание и уход партийцев 24 апреля.

Кроме них, в течение ближайших недель будут прибраны и другие важные общественные пространства в каждом городе: дворы, парки, скверы, набережные, территории соцучреждений и больниц. Также активисты помогут с уборкой пожилым людям.

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