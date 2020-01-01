На OZON и Wildberries появились SIM-карты с саморегистрацией Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Жители Пермского края теперь могут заказать SIM-карту «МегаФона» в крупнейших интернет-магазинах. Активировать её можно самостоятельно всего за 5–10 минут. Для этого нужно зайти на сайт госуслуг или в мобильное приложение оператора, выбрать тариф, сфотографировать нужные страницы паспорта, сделать селфи и ввести адрес регистрации. Приложение с помощью биометрических методов аутентификации распознает лицо нового абонента и подтвердит подлинность документа, сообщает пресс-служба «МегаФона».

Как рассказал директор «МегаФона» в Пермском крае Илья Головнин, всего в регионе насчитывается уже порядка 300 пунктов, где жители региона могут приобрести такие SIM-карты. Продажи SIM-карт с саморегистрацией запущены в 34 населённых пунктах региона, в том числе в Березниках, Краснокамске, Кунгуре, Соликамске, Чайковском. Лысьве.

Напомним, для безопасности абонентов «МегаФон» предложил подключать услуги связи без посещения салона. Такие SIM-карты появились во время пандемии. Со временем такой способ полюбился жителям Прикамья, и они стали всё чаще приобретать их в магазинах у дома, в сетевых гипермаркетах электроники — DNS, «Эльдорадо», «М.Видео», а также в магазинах товаров для детей «Детский мир» и непродовольственных сетях «Офисмаг» и «Оптима». Теперь список пополнился популярными онлайн-гипермаркетами, где покупатели могут заказать товары из разных категорий и добавить к ним телеком-продукты.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.