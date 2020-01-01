Елена Бардукова В Прикамье проще всего найти работу домашнему персоналу Проблем с трудоустройством также не возникает у представителей сферы IT и медицины Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным службы исследований российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, комфортный для соискателей уровень конкуренции на рынке труда — это пять-шесть резюме на одну вакансию. При этом в некоторых профессиональных сферах конкуренция значительно ниже, а значит, выше шансы трудоустроиться.

Так, в сфере «Домашний персонал» в Пермском краев на данный момент на одну вакансию приходится всего 1,4 резюме. При этом средняя предлагаемая зарплата в данной сфере по итогам марта составила 47,5 тыс. руб.

Практически вне конкуренции находятся представители сферы «ИТ, интернет, телеком»: на одну вакансию здесь приходится 1,5 резюме, а средняя предлагаемая зарплата составляет 40,9 тыс. руб. Сложностей с трудоустройством не возникает и у занятых в медицине и фармацевтике, где на одну вакансию при средней зарплате в 44,3 тыс. руб. приходится 1,6 резюме.

В целом по Пермскому краю уровень конкуренции среди соискателей составляет 4,8 резюме на вакансию (в Перми — 5,2), что чуть ниже, чем по стране (по России уровень конкуренции — 5,3 резюме на вакансию), говорят аналитики hh.ru.

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