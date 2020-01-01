Елена Бардукова Глава Берёзовского муниципального округа привлечён к административной ответственности За контракт на поставку теплоэнергии с одним поставщиком ему назначен штраф в размере 30 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в отношении главы Берёзовского муниципального округа возбуждено административное дело из-за нарушения законодательства в сфере закупок, передаёт ТК ВЕТТА.

По данным краевой прокуратуры, в 2020 и 2021 годах местная администрация заключила муниципальные контракты на поставку теплоэнергии с единственным поставщиком. При этом поставщик тепла работал по тарифам, которые были согласованы с администрацией, хотя такие соглашения могут быть заключены только в случае осуществления деятельности по регулируемым тарифам, сообщили в надзорном ведомстве.

По итогам проверки прокурором района в отношении главы муниципального округа было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьёй КоАП РФ «Принятие решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством о контрактной системе в сфере закупок)».

В результате глава Берёзовского муниципального округа был привлечён к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 30 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.